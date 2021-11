La benemerenza civica di Calolzio al Castello di Rossino e all'artista Bonanomi

I premi di San Martino 2020 - posticipati di un anno causa emergenza Covid - andranno al Castello di Rossino e all'artista Arturo Bonanomi alla memoria. Lo ha reso noto oggi la Giunta comunale di Calolzio guidata dal sindaco Marco Ghezzi che ha ufficializzato così i nomi dei vincitori della benemerenza civica.

"Scopo dell’iiniziativa è il conferimento biennale dei seguenti due riconoscimenti civili: 1) Il Medaglione di San Martino per i singoli cittadini - 2) Il Premio di San Martino o trofeo di San Martino per associazioni o ditte - ha ricordato in una nota stampa il Comune - Questi premi vengono attributi a favore di cittadini, associazioni, gruppi o imprese con sede ufficiale nel Comune di Calolziocorte, che operano o hanno operato in qualunque settore dell’umana attività, ad esempio attività sportive, culturali, artistiche, gesti di solidarietà e fratellanza, impegno civile o nei settori produttivi o dei servizi, e che in tal modo abbiano favorito la notorietà della nostra cittadina o che comunque siano meritori del riconoscimento per le attività intraprese".

I premiati e le motivazioni

Su proposta delle commissioni Servizi alla Persona e Garanzie Statutarie, la Giunta comunale ha deciso di conferire i seguenti riconoscimenti per l’anno 2020:

Premio San Martino a: "Castello di Rossino di Lisa Lozio per l’attività di ricevimenti, matrimoni e meeting nello splendido contesto del Castello che si affaccia su Calolziocorte e che porta annualmente centinaia di persone dall’Italia e dall’estero a conoscere la nostra città e tutta la Val San Martino".

Medaglione di San Martino a: "Arturo Bonanomi alla memoria, artista calolziese di fama nazionale e internazionale in occasione dei cent'anni dalla nascita (13 gennaio 1920). Da autodidatta fu incoraggiato dai più conosciuti e affermati pittori locali dell'epoca a perfezionare una propria personalità artistica che sviluppò raggiungendo livelli notevoli".

I premi verranno consegnati in occasione della manifestazione “Voci per San Martino” che si terra presso la Chiesa di San Martino Vescovo sabato 13 novembre 2021 alle ore 21.