Nuovi passi in avanti per le opere strategiche lecchesi. Anas subentra per la realizzazione delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. È quanto si legge in una bozza del decreto, visionato da LaPresse, atteso nel martedì 30 gennaio sul tavolo del Consiglio dei ministri. In particolare, l'azienda pubblica che fa capo alle Ferrovie dello Stato sarà incaricata dell'allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300 della Strada Statale 38, l'adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco, il consolidamento galleria Monte Piazzo di Dervio, il potenziamento dello svincolo in località Piona e la messa in sicurezza tratta Giussano-Civate sulla Strada Statale 36.

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la società trasmette ad Anas una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

Novità per la ciclabile tra Lecco e Abbadia

Inoltre, cambia l'attribuzione delle funzioni di commissario straordinario sugli interventi stradali e ferroviari all'Ad e di monitoraggio a un consigliere, come il primo nominato dal ministero. Nel decreto legge si legge che “l'organo di amministrazione della società è composto da cinque membri, dei quali: tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente; uno con funzioni di amministratore delegato” con “attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari”, “un consigliere” con delega “in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di internal auditing e rendicontazione”, “uno designato dalla Regione Lombardia; uno designato congiuntamente dalla Regione Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di amministrazione, può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione”.

La società si occuperà del completamento del percorso ciclabile Abbadia Lariana sulla Strada Statale 36, la tangenziale sud di Sondrio sulla Strada Statale 38, il lotto 1 (comune di Trescore Balneario) e lotto 2 (comune di Entratico) sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, la variante di Vercurago sulla statale 639 in Lombardia, e ancora la variante di Cortina e la variante di Longarone sulla statale 51 in Veneto, oltre agli interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano