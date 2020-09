Una gioia per gli appassionati: riapre la palestra di arrampicata dei Ragni Lecco

Riapre la palestra drei Ragni di Lecco. Una riapertura che avviene ogni mese di settembre ma che, complice l'emergenza Covid-19 che ha caratterizzato il 2020, non poteva essere considerata scontata e ha un valore speciale. Come spiegano dai Maglioni rossi, «è il segno di una generale ripartenza e di un desiderio di tornare a stare assieme e a dedicarci alle nostre passioni, adattandosi e superando le difficoltà».

Il prossimo lunedì 14 settembre alle 17, quando le porte della palestra torneranno ad aprirsi, comincerà sicuramente una stagione diversa dalle precedenti, «ma siamo certi che, con la ragionevole collaborazione di tutti, si potrà ricominciare serenamente a frequentare la palestra e a praticare l'arrampicata sportiva, lo sport che più amiamo. Noi ci siamo organizzati per far sì che vengano rispettate le linee guida dettate dalla Fasi e ci raccomandiamo affinché anche gli utenti ne prendano visione sul sito della Federazione, per la sicurezza propria e degli altri frequentatori».