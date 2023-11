Sciopero di venerdì 24, possibili disservizi nella raccolta rifiuti

Possibili disagi nelle raccolte dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana nei comuni di Lecco e provincia in occasione dello sciopero del settore in programma venerdì 24 novembre.

"In previsione dello sciopero proclamato da Adl, Cobas e Cub per la giornata di venerdì 24 novembre 2023, Silea Spa avvisa che potrebbero verificarsi disservizi nelle raccolte dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana - si legge in una nota diffusa dalla società che si occupa della raccolta porta a porta, del riciclo e dello smaltimento dei rifiuti nel Lecchese - Si ricorda che in caso di mancata raccolta, il sacco deve essere ritirato ed esposto nel successivo turno dedicato".