Il sindaco Dante ha detto "Sì" all'amata Melissa

Il sindaco di Pescate Dante De Capitani ha detto sì alla sua amata Melissa. Il rito civile di matrimonio è stato officiato ieri mattina, sabato 2 settembre, nella sala civica di via San Francesco, da parte della vicesindaco Miriam Lombardi in fascia tricolore, davanti a un gruppo di parenti e amici che si sono congratulati con Dante e Melissa: felicissimi, emozionati ed eleganti nella loro giornata di festa celebrata a pochi passi da quel municipio dove l'ormai celebre "sindaco sceriffo" lavora da 11 anni. De Capitani ha scelto come testimone l'amico ed ex primo cittadino di Oliveto Lario, Bruno Polti, con il quale è stato anche collega a scuola in qualità di insegnante. Nel ruolo di testimone di nozze anche Elisa Fagioli, amica della sposa.

La notizia delle nozze è stata resa nota dal collega sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi, che anche a nome di altri amici ed esponenti politici del territorio ha voluto esprimere: "Felicitazioni a Dante, che, al di là di qualche idea su cui ci confrontiamo, dimostra ogni giorno la passione con cui fa il sindaco, e sul piano dell’impegno e della presenza quotidiana penso sia un riferimento per tutti. Come conferenza dei sindaci del Lecchese tante felicitazioni al suo vicepresidente e a Melissa". Anche da parte della redazione di LeccoToday, congratulazioni agli sposi.