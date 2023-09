Fracassa torna sulle scene: "Quante vite vuoi?" anticipa il nuovo album

Cinque anni: tanto è durata l'attesa di Arturo Fracassa per un nuovo album. Il cantautore lecchese ha infatti registrato il suo terzo disco, che uscirà in autunno, e il 22 settembre farà conoscere al pubblico il primo singolo estratto, Quante vite vuoi? (di cui sotto mostriamo una piccola anteprima).

"Si tratta di una canzone energica e dal messaggio positivo - spiega Fracassa, senza spoilerare troppo del nuovo brano - Dal punto di vista musicale segue la scia dei miei precedenti lavori, un pop-rock italiano. Ho scritto testo e musica, mentre la produzione è di Fulvio Arnoldi, con cui avevo collaborato negli ultimi singoli; io ho suonato la chitarra acustica, lui tutti gli altri strumenti. Per il video mi sono affidato al bravissimo Matteo Colombo".

Per Arturo, che si divide a livello professionale tra la scuola e il campo da basket in qualità di allenatore (è appena tornato al Basket Costa Masnaga), l'uscita di una canzone e a breve di un album è motivo di grande soddisfazione. "Sono proprio contento - spiega a LeccoToday - Avevo voglia, l'ultimo disco è uscito ormai nel lontano 2018. Sono passati cinque anni, anche se nel frattempo ho pubblicato quattro singoli e un libro di poesie. Mi sono preso tutto il tempo necessario e mi sono goduto ogni istante della produzione dell'album. È la mia passione e non ho intenzione di fermarmi".

La carriera del cantautore

Arturo Fracassa ha pubblicato il primo album, Baciami Arturo, nel 2016; due anni più tardi ha dato alle stampe La vita dentro i margini. Da allora ha scritto singoli con relativi video: Sono nato qui (2019), La vita inizia dove finisce il divano (2020), Caso Clinico (2021), Un futuro da costruire (2022). Quante vite vuoi? anticipa il suo terzo album, in uscita il prossimo autunno.