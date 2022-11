Case di comunità, Auser promuove un sondaggio sul nuovo servizio

Un sondaggio tra i propri volontari per approfondire se e in che misura la popolazione è a conoscenza dell’istituzione delle Case della Comunità e, se sì, quali sono le aspettative rispetto ai nuovi servizi che verranno attivati con i fondi del Pnrr. A promuovere l’iniziativa, anche nel territorio della provincia di Lecco, è Auser. "La pandemia da Coronavirus sviluppatasi a partire dal 2020 ha evidenziato le lacune del nostro servizio socio-sanitario, in particolare per ciò che riguarda le cure primarie e l’assistenza territoriale - si legge in una note di Auser Lecco - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina ingenti risorse alla sanità, con l’obiettivo di potenziare i servizi territoriali attraverso la costituzione delle Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali operative territoriali".

In questo quadro, Regione Lombardia ha approvato la nuova legge di riforma del servizio socio sanitario (l.r. 22/2021) con l’obiettivo di dare attuazione locale alle indicazioni del Pnrr. "Auser Lombardia sta attivamente seguendo l’attuazione della riforma regionale, anche in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. In tale contesto ha ritenuto importante elaborare insieme un sondaggio per approfondire se e in che misura una vasta platea di persone, composta dai volontari Auser, è a conoscenza della istituzione delle Case della Comunità e, se sì, quali sono le loro le aspettative rispetto a questi nuovi servizi". Il questionario è molto semplice, verrà inviato via email o con un sms, si compila in pochi minuti on line e si invia direttamente con un clic sul pc o sul telefono cellulare. Dopo l’analisi dei dati, Auser organizzerà iniziative per condividere i risultati dell’indagine conoscitiva.

"Questa raccolta di questionari sulle Case di Comunità è molto importante - spiega Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco - è infatti il primo sondaggio di massa che viene svolto in Lombardia sul tema e faremo di tutto affinché sia raccolto il più alto numero possibile di suggerimenti. Teniamo particolarmente a questa iniziativa perché per noi lo sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria con quella sociale è una priorità, dunque come associazione di volontariato vogliamo dare il nostro contributo".