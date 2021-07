Giovani volontari ritinteggiano le ringhiere di asilo e oratorio

Un bell'esempio di impegno concreto e gratuito a favore della propria comunità. Nei giorni scorsi sei giovani di Torre De' Busi si sono rimboccati le maniche per rendere ancora più bella e colorata la scuola dell'infanzia paritaria "Mere Susanne" di San Gottardo e il vicino oratorio della frazione.

In accordo con il parroco don Daniele Plebani e le educatrici dell'asilo, i ragazzi si sono messi volentieri all'opera e in poche settimane hanno pitturato la ringhiera tra il plesso e il centro giovanile parrocchiale, ben visibile anche dalla strada.

"I bambini hanno seguito i lavori e proprio ieri abbiamo festeggiato i giovani impegnati in questa iniziativa, ringraziandoli per la cura e l'impegno mostrati nel riqualificare e ritinteggiare la ringhiera - commenta Paola Arrigoni a nome delle educatrici - Naturalmente i ringraziamenti vanno anche a don Daniele che ha seguito i ragazzi in ogni passaggio".

L'occasione di ieri è stata utile anche per i saluti da parte di maestre, bambini e ragazzi in vista delle vacanze estive al via proprio in questi giorni.