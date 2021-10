Vaccinazioni antinfluenzali, "la sala civica di Molina è pronta"

Sulla campagna di vaccinazione antinfluenzale a Mandello "vige un po' di confusione, è doveroso fare il punto". A dichiararlo è l'assessore ai Servizi sociali del Comune mandellese Guido Zucchi, che chairisce così le modalità di somministrazione ai cittadini.

"Dal 7 ottobre il vaccino antinfluenzale è offerto nei centri vaccinali agli over 80 e ai cittadini immuno-compromessi, assieme alla terza dose anti Covid - spiega - È possibile limitarsi a fare solo la vaccinazione anticovid, il consiglio è di fare i due vaccini. Purtroppo non si è potuto replicare la positiva esperienza del centro di vaccinazione anticovid in Polisportiva. Tutti quanti dovremo recarci al centro vaccinale di Lecco, o ad altro eventualmente prescelto. Come solito la Struttura dei Servizi sociali di via Manzoni è a disposizione per un aiuto in caso di difficoltà particolari".

Per quanto riguarda i cittadini oltre i 65 anni, dal 28 ottobre sarà possibile prenotare la terza vaccinazione anticovid nel centro più vicino attraverso la piattaforma informatica dedicata. "Anche in questo caso chi dovesse riscontrare qualche difficoltà nel prenotarsi potrà ricevere supporto presso i Servizi sociali di via Manzoni- ricorda Zucchi - Le due vaccinazioni potranno essere ricevute in contemporanea. Il consiglio è di effettuarle entrambe".

Per l'antinfluenzale, è in atto la campagna di Regione alle categoria considerate a rischio. Dal 18 ottobre i medici di medicina generale lombardi raccolgono le prenotazioni di over 65, fragili e malati cronici, donne incinte e bambini dai 6 mesi ai 6 anni loro assistiti interessati a ricevere il vaccino influenzale. I soggetti non inclusi nelle predette categorie possono acquistare il vaccino in farmacia.

"La macchina mandellese c'è"

"La macchina mandellese è pronta a ripetere le modalità collaudate nel 2020 in collaborazione con i Medici di base e le associazioni che tradizionalmente ci aiutano in questi frangenti. Sarà quindi possibile ricevere il vaccino antinfluenzale a Mandello: non appena disporremo delle necessarie indicazioni di Ats Brianza, nel giro di un paio di giorni avvieremo le vaccinazioni presso la sala civica di Molina, esattamente come abbiamo fatto l'anno scorso. Non potremo conoscere quanti mandellesi avranno nel frattempo scelto la somministrazione contemporanea dei due vaccini a Lecco, e questo ci porterà qualche difficoltà di carattere organizzativo, ma le supereremo".

Per informazioni o per la prenotazione obbligatoria: Sportello Adulti - 0341.700945,

Lunedì-Mercoledì-Venerdì 10-13.