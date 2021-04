Lotta al Covid-19: oggi in Lombardia arrivano 27mila dosi di AstraZeneca

Nuove consegne di vaccino AstraZeneca anche nel Lecchese. Oggi, giovedì 15 aprile, i furgoni di Poste Italiane-Sda hanno provveduto alla consegna di mille dosi in collaborazione con l’esercito italiano. I mezzi speciali hanno preso in carico i vaccini a Piacenza e hanno proseguito il loro viaggio per raggiungere la loro destinazione finale, ovvero l’Ospedale Alessandro Manzoni di via dell'Eremo di Lecco.

Rifiuti e smentite

Il vaccino AstraZeneca sta cominciando a essere rifiutato da alcuni lombardi. A dirlo, durante la commissione del consiglio regionale mercoledì 14 aprile è stato il dg del welfare della Regione Lombardia Giovanni Pavesi: «Quello del rifiuto del vaccino AstraZeneca è un tema difficile. È un fenomeno che negli ultimi giorni sta diventando più importante di quello che possiamo pensare». Una versione poi smentita dall'assessore regionale Letizia Moratti.