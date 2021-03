È considerata un soggetto a rischio per le sue condizioni di salute, ma nonostante ciò è ancora in attesa di un vaccino contro il covid. Non ha ricevuto nè la prima, nè la seconda dose. Per questo la docente lecchese Tamara Fumagalli ha deciso di rendere pubblica la propria storia allo scopo di ricordare a tutti che i diritti primari di ogni individuo non devono mai passare in secondo piano, a partire proprio da quello alla salute. 43 anni, residente a La Valletta Brianza e insegnante di inglese alle scuole medie, Fumagalli ha così raccontato tramite i propri canali social la sua vicenda personale, inviando una lettera anche a diversi organi di stampa nazionali e locali tra cui Lecco Today. Fino a ieri era ancora in attesa. Poi, in serata è arrivata la buona notizia: nei prossimi giorni potrà essere finalmente essere vaccinata dato che Regione Lombardia ha aperto le prenotazioni per il personale scolastico, e lunedì 8 marzo inizieranno le somministrazioni.

Tamara parla però di una vittoria a metà: oltre ai ritardi delle scorse settimane infatti, riceverà il siero Astrazeneca la cui copertura è ritenuta meno efficace rispetto a quella del vaccino Pfizer che le sarebbe spettato in quanto affetta da sclerosi multipla, immunodepressa e con un deficit respiratorio severo. «Non avrei mai pensato di dover ringraziare la mia professione per avere garantito un diritto» - commenta Fumagalli sottolineando inoltre le difficoltà dello smartworking e della didattica a distanza per insegnanti e alunni. Ecco le sue lettere nelle quali spiega la propria situazione, con un sentimento che ora oscilla tra delusione e sollievo.

«Il medico del lavoro mi ha costretta in smart working finché non sarò vaccinata»

Buongiorno, ho 43 anni, e risiedo in Lombardia in provincia di Lecco. Sono ritenuta un soggetto a rischio poiché affetta da sclerosi multipla, immunodepressa e con un deficit respiratorio di grado severo. Sono anche un'insegnante della scuola secondaria di primo grado e il medico del lavoro mi ha costretta in smart working finché non sarò vaccinata. La ripercussione dal mio lavoro da casa viene percepita innanzitutto dai miei alunni, che si vedono privati dell'importante contatto in presenza fondamentale per l'apprendimento. Secondariamente, si è richiesto all'istituto scolastico di convogliare importanti risorse educative a vigilare nelle mie classi mentre io svolgo lezione a distanza, mettendo così a repentaglio le ore di supplenza e sacrificando le importanti ore a livello educativo didattico di compresenza, essendo il personale scolastico già ridotto all'osso. Ciò che rende ancora più surreale, forse quasi kafkiana, la situazione è che io dovrei essere vaccinata come non solo come soggetto fragile, ma anche perché insegnante. Eppure, alla data attuale (2 marzo ndr), per nessuna delle due categorie io sono mai stata chiamata. (...) A seguito di questo ho già scritto alla Regione Lombardia su ogni canale Social e l'unica risposta, che sono riuscita a ottenere tramite Messenger, è stata un inoltro delle comunicazioni circa i calendari vaccinali della Regione Lombardia, che tutti conosciamo, nei quali non figurano le persone fragili. (...) E gli insegnanti, che invece ogni giorno si rapportano con almeno venti studenti per classe, non hanno diritto a un vaccino, in Lombardia? (...) E l'indignazione non è solo per me, ma penso anche a mia suocera ottantenne, ancora in attesa dal primo giorno in cui l'ho registrata e ai miei genitori settantenni e sessantenni che sono ancora in attesa...... Vi ringrazio per l'ascolto dedicatomi, Cordialmente, Tamara Fumagalli

«Essendo prima che una lavoratrice una persona fragile, mi domando dove sia la tutela dei soggetti fragili»