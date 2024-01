In un anno 227 salite in Grignetta, il record di Mirco Riccardo

Non sappiamo se si tratti di un record assoluto, ma poco ci manca. E comunque è il suo, frutto di una passione per la montagna davvero unica che lo anima da anni e che merita di essere raccontata. Mirco Riccardo Bussolati, calolziese e capogruppo degli alpini di Carenno, nel 2023 ha raggiunto ben 227 volte la vetta della Grignetta, montagna simbolo del territorio lecchese a quota 2.100 metri di altezza. Lo ha fatto salendo all'alba e al tramonto, scattando foto uniche, e superando il suo precedente record personale del 2016 con ben 210 escursioni. Poi qualche uscita in meno nel periodo del covid e una risalita, anche numerica negli anni, fino a un 2023 da incorniciare.

Mirco Riccardo ha 49 anni, è spostato con una carennese e lavora per l'azienda metalmeccina Fimi spa nella divisione service di Mapello, con un ruolo di responsabilità. La sua forza è stata quella di riuscire a coniugare gli impegni lavorativi, famigliari e associativi (nelle file delle penne nere) con la sua grande passione per la montagna. Lo abbiamo intervistato.

Perchè proprio la Grignetta?

"Perchè secondo me è una montagna completa con itinerari per un'escursionismo semplice fino a percorsi più impegnativi con le vie alpinistiche. Una vetta in grado di offrire, tra i tramonti e l'alba, scenari bellissimi e molto panoramici oltre i 2.000 metri di altezza dove si possono anche attraversare le nuvole. E poi è una montagna simbolo del Lecchese".

Quanto tempo impieghi a salire e a che ora parti?

"Per salire circa un'oretta partendo dai Piani Resinelli. Vado la sera, oppure all'alba. La sveglia, soprattutto d'estate, suona presto: alle 3 o alle 4 di notte, dipende dal mese".

Come riesci a coniugare questa passione con il lavoro e i tuoi impegni?

"Servono una buona organizzazione e tanta passione. Riesco a raggiungere questi risultati salendo prima dell'alba, quando è ancora notte o molto presto la mattina. In estate più tardi la sera, e mi regolo in base agli orari lavorativi. Non è semplice, ma riesco, ed è sempre bellissimo".

Avevi già stabilito altri record in passato?

"Dal 2022 ho ripreso a salire la Grignetta in maniera più assidua. In precedenza andavo su altre montagne del territorio e ho viaggiato anche all'estero. Il mio record personale in Grignetta era del 2016 con 216 salite, poi sopra le 100 negli anni successivi, con un comprensibile calo nel priodo della pandemia. Poi di nuovo 201 salite nel 2021, altre 204 nel 2022 fino alle 227 dell'annata appena conclusa. Il 1° giugno 2023 ero già a quota 100".

Con chi vai? Da solo?

"In passato andavo spesso con qualche amico. Poi sempre più da solo, anche per l'elevata frequenza delle escursioni. Nel 2023 sono andato principalmente in solitaria proprio perché volevo riuscire a raggiungere il mio obiettivo di un nuovo record personale, e per molti amici salire con me, tra impegni lavorativi o scolastici, era difficile. Va anche detto che molte volte ci si trova con altri appassionati lungo il percorso, ormai ci si conosce, sembra di essere come a casa".

Non ti annoi ad avere sempre la stessa meta?

"No, anche perchè salgo da percorsi diversi e le condizioni meteo cambiano. Parto con il buio la mattina o con il sole la sera, si attraversano le nuvole, si ridiscende avvolti da altri scenari panoramici vive. La Grignetta è una montagna 'che paga', affascinante. È bella in tutte le stagioni, ma d'inverno dà il meglio di sè con la neve, il bivacco è completamente bianco. Sì, l'inverno è la mia stagione preferita".

Prossimi obiettivi?

"Ci ho messo 7 anni per superare il mio precedente record. Ora non ho altri obiettivi particolari. Nel 2024 compirò 50 anni e mi piacerebbe tornare su qualche importante vetta all'estero, fare una trasferta dedicata a me stesso. Intanto continuerò ad andare in maniera frequente in Grignetta, l'ho già raggiunta 2 volte quest'anno. Non mi pongo numeri specifici, ma resta la montagna del mio cuore".

Sotto, alcune splendide foto scattate da Bussolati in quota.