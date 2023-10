Le canzoni di Gaber e Jannacci fanno ballare la casa di riposo

Il gruppo musicale degli "Jaga Brothers" ha offerto un apprezzato spettacolo agli ospiti della casa di riposo Opera Pia Magistris di Valmadrera. A luglio avevano vinto il bando "Live is Live" di Smart e fondazione Cariplo con il progetto "Jaga insolito Tour: così colà dove si può cantare" che permette ora alla band di portare lo show "Quando la vita ti limona" in spazi non convenzionali come Rsa, centri di aggregazione, luoghi di sostegno alla persona, università.

Ieri a Valmadrera è andato in scena un concerto spettacolo con un susseguirsi di musica, dialoghi teatrali e sketch partecipati direttamente dagli ospiti della casa di riposo con un mix esplosivo che diverte, coinvolge ed emoziona. Con l'assessore Rita Bosisio, le volontarie, le animatrici, il personale e gli ospiti hanno cantato e ballato, in particolare con le canzoni di Giorgo Gaber e Enzo Jannacci in un clima di allegria e divertimento.