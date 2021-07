Varenna, maxischermo in piazza per la finale dell’Italia 

"Domenica sera, a Varenna, si potrà tifare Italia nella piazza principale del paese". Questo l'annuncio fatto oggi dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Manzoni che ha deciso di allestire un maxischermo in Piazza San Giorgio per poter seguire la finale del campionato europeo di Calcio che vedrà scendere in campo a Wembley Italia e Inghilterra.

Se Pescate e Calolziocorte hanno dunque deciso di dire no alla proiezione pubblica dell'atteso evento sportivo, Varenna ha invece confermato l'accesione del maxischermo in piazza (vedi locandina sotto). L'appuntamento con il fischio d'inizio è dunque per domenica 11 luglio alle ore 21.