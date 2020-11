Iniziate le vaccinazioni antinfluenzali per i bambini da 2 a 6 anni di Vercurago e Calolzio

«Sono iniziate mercoledì 25 novembre in piena regolarità anche le vaccinazioni antinfluenzali pediatriche della pediatria di base del territorio. Anche questo intervento sanitario viene svolto, con un preciso calendario e fino a metà dicembre, presso il Centro polifunzionale di Vercurago, messo a disposizione a tale scopo dall’Amministrazione Comunale. I volontari della Protezione civile, che ringraziamo, sono presenti a garantire l’afflusso di bambini e genitori all’esterno della struttura».

Con queste parole l'assessore vercuraghese Roberto Maggi ha fatto il punto sul servizio medico attivato dal Comune guidato dal sindaco Paolo Lozza in accordo con Ats e Asst, presso la struttura del parco Gramsci in zona lago. Qui sono in corso le vaccinazioni antinfluenzali per i residenti di Vercurago e per i bambini sia di Vercurago che della vicina Calolziocorte, comune dove a sua volta l'Amministrazione ha messo a disposizione la mensa dell'ex Sali di Bario in zona interscambio per le vaccinazioni agli over 65 e ai pazienti che rientrano nelle cosiddette categorie fragili residenti a Calolzio.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio pediatra - per il servizio congiunto di vaccinazione antinfluenzale rivolto ai bambini - o il proprio medico di base. Sia nel centro polifunzionale di Vercurago, sia nella ex Sali di Bario a Calolzio si accede a seguito di prenotazione e in accordo con il medico. (Nelle foto il personale medico e i volontari impegnati al centro polifunzionale vercuraghese)

Nuova distribuzione di mascherine e gel igienizzante per le famiglie di Vercurago

Restando in modo specifico a Vercurago, l'Amministrazione ha poi annunciato una nuova distribuzione di mascherine per adulti e bambini, e di un flacone di gel igienizzante mani per tutte le famiglie del paese. L'iniziativa si terrà domenica 29 novembre.

«Anche se tali dispositivi si possono ora facilmente trovare in commercio, questa distribuzione rientra nelle iniziative promosse dal Comune allo scopo di mantenere elevata l’attenzione verso il rispetto delle misure di prevenzione dell’infezione e della diffusione del Sars CoV2 - aggiunge Roberto Maggi - La situazione dei contagi a Vercurago è sotto controllo e non desta grandi preoccupazioni, ma proprio per questo diventano più efficaci gli interventi di prevenzione. La distribuzione avverrà presso tre postazioni (lago, centro e Somasca), come fatto precedentemente e indicato sulle apposite locandine».

Quest'ultima iniziativa si aggiunge agli interventi costanti di contatto e supporto (tra cui la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio) effettuati grazie ai numerosi volontari che hanno risposto al bando attivato dall’Amministrazione Lozza. Altri servizi sono in programma a sostegno delle difficoltà legate all’emergenza epidemiologica.

Gallery