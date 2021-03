Sentiero del Viandante, ci siamo: iniziata la posa della scala che completa il percorso Lecco-Abbadia

Un altro passo verso il completamento del tratto Lecco-Abbadia sul Sentiero del Viandante. Nella mattinata di lunedì 22 marzo sono partiti i lavori d'installazione, eseguiti dalla ditta Bettineschi di Colere (Bergamo), della scala di collegamento lungo il Sentiero del Viandante. I lavori di posa e affrancatura del manufatto, per un intervento che ha visto coinvolti, con la sottoscrizione di un apposito protocollo, il Comune di Lecco, il Comune di Abbadia Lariana ed Ersaf, proseguiranno anche nella giornata di domani, martedì 23, con il montaggio dei parapetti e il posizionamento degli ultimi panelli di sicurezza sulle arcate della galleria.

I cartelli in città

Un nuovo, per quanto piccolo, tassello è stato messo poche settimane fa in centro Lecco, dove sono comparsi i cartelli che indicano il tratto del percorso da fare per raggiungere via Stelvio, luogo dove da qualche tempo sorge la scala di legno che rappresenta il punto di avvio del tratto Lecco-Abbadia. La scala metallica permetterà di scendere dal tetto della galleria (SS36) e di raggiungere la spiaggia di Abbadia; inoltre è prevista l'installazione di alcuni tratti di recinzione a protezione dei fruitori del percorso. Il maxi progetto, di cui il Sentiero fa parte, è quello delle Vie del Viandante, in grado di legare Milano alla Svizzera lungo un percorso di oltre duecento chilometri.