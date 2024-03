Quel balcone panoramico a picco sul lago tra i più belli al mondo

Un balcone vista lago unico nel suo genere e tra i più belli al mondo. Stiamo parlando del Belvedere di Villa Monastero, riportato al suo antico splendore grazie al recente intervento di ristrutturazione promosso dalla Provincia di Lecco con il sostegno dei fondi del Pnrr. Le opere sono state completate nei giorni scorsi, e a partire da questo weekend la dimora a lago di Varenna è stata riaperta al pubblico: una vera e propria perla del ramo lecchese del "Lake Como" che vede in questo balcone rialzato la sua ciliegina sulla torta.

Sul terrazzo panoramico, con uscita dal primo piano della villa, non si poteva salire da oltre 20 anni. Ristrutturato ripulendo il marmo della balconata e mantenendo il suo antico volto, questa sorta di passerella in marmo chiaro sembra entrare a sbalzo sul lago, guardando in faccia la punta di Bellagio e a nord le montagne ancora innevate in questi giorni d'inizio marzo. E anche nei prossimi mesi di sole primaverile e caldo estivo si annunciano scenari meravigliosi.

"Il balcone panoramico a lago non è mai stato aperto al pubblico fino ad oggi - fanno sapere dalla Provincia, ente proprietario di Villa Monastero - per il momento il 'nuovo' belvedere verrà reso accessibile per determinate occasioni come shooting fotografici e matrimoni, e più avanti anche ai singoli turisti e visitatori". Il complesso del belvedere - chiamato "Glorietta" e situato nei pressi della fontana simbolo della villa - è stato restaurato dallo staff di professionisti guidato dall'architetto Marco Cristiano Valsecchi, mentre il giardino botanico è rinato grazie la lavoro fatto dal team dell'architetto landscape designer Valerio Cozzi.

"L'intervento di restauro ha interessato la facciata della villa arrivando fino a questa splendida balconata - conferma Valsecchi - Il lavoro fatto ha permesso di riportare a lucido i marmi. Le opere di restauro, escluso il tetto, erano iniziate a febbraio dell'anno scorso con una prima tranche fino all'apertura della villa ad aprile. Poi ci siamo rimessi all'opera a ottobre per poi completare il tutto poche settimane fa".

"La parte superiore era chiusa da molto tempo. Ora chi verrà a visitare villa Monastero potrà salire sul belvedere pur con delle limitazioni definite nei dettagli dalla Provincia. Abbiamo vincolato l'accesso a un limite di 12 persone più 2 assistenti per controllare. Bisogna infatti muoversi con attenzione - aggiunge il curatore dei restauri - evitando di appoggiarsi e di toccare le balconate. Non va poi dimenticato un aspetto di sicurezza legato al fatto che le protezioni sono alte meno di un metro e dieci imposto per legge. Nel complesso abbiamo effettuato un restauro con il quale è stata mantenuta la storica stratigrafia esistente".

Al piano terra del belvedere Glorietta sotto il nuovo terrazzo è invece percorribile in tutta tranquillità il balcone dove si tengono i matrimoni e le promesse di nozze. Anche questo è uno scenario davvero spettacolare che senza dubbio richiamerà sempre più cerimonie. Intanto già negli ultimi anni si è registrato un boom di unioni civili: 17 matrimoni e 1 proposta di matrimonio nel 2021; 38 matrimoni e 23 proposte nel 2022; per arrivare a 28 matrimoni e 33 proposte di matrimonio nell'ultimo anno. E tra i più innamorati di Villa Monastero ci sono diversi stranieri.