"Crediamo nel lavoro artigiano e apriamo un nuovo negozio di marmisti"

Dieci anni fa la scelta di mettersi in proprio e di aprire un'attività di marmisti a Valmadrera. Ora l'approdo anche a Lecco puntando sul valore aggiunto del lavoro artigiano e sulla volontà di offrire anche al mercato della città capoluogo un servizio a chilometro zero nel settore. Stiamo parlando di Francesca Ronzani e dei fratelli Alessandro e Claudio Valsecchi, contitolari di "ValRo", aperto da qualche settimana in via Nino Bixio, traversa di via Parini a pochi passi dal "Matitone".

"In città c'era richiesta di un negozio di questo tipo"

"Noi lavoriamo da tempo nel settore dei marmi, poi 10 anni fa abbiamo deciso di metterci in proprio avviando insieme un'attività a Valmadrera, con un crescendo di ottimi risultati - racconta Francesca - Appena festeggiato il compleanno abbiamo deciso di 'raddoppiare' aprendo un ulteriore e nuovo negozio in centro Lecco. Visto l'impegno e la delicatezza di una nuova sfida imprenditoriale, la definisco come l'ultima scommessa prima della pensione. Ma siamo convinti di aver fatto la scelta giusta, principalmente per due motivi: crediamo infatti nella qualità del lavoro artigiano e manuale, e sappiamo che a Lecco mancava un'attività di questo tipo, c'è insomma un buono spazio di mercato al quale vogliamo proporci forti della nostra esperienza e passione".

I tre settori dell'attività di "ValRo"

"ValRo marmi e graniti" - questo il nome della Snc dei tre marmisti - è specializzata in tre settori della lavorazione e vendita di marmi e graniti: nell'edilizia, nell'arte funeraria e nell'arredamento di interni di abitazioni e uffici, dai pavimenti alle scale e altro. "Il nostro mestiere, come diversi altri, è impegnativo ma regala tante soddisfazioni - commentano i fratelli Alessandro e Claudio - Abbiamo scelto Lecco anche perchè qui c'era spazio e richiesta, l'ultimo marmista è andato in pensione da poco e così a gennaio ci siamo attivati per arrivare a questa nuova apertura, senza voler 'pestare i piedi a nessuno'. Va detto più in generale che per lavori come il nostro è sempre più difficile trovare forze nuove. I giovani preferiscono altre professioni, ma crediamo sia importante rilanciare anche il lavoro artigiano. Con l'impegno e la disponibiltà verso i clienti i risultati arrivano".

"Pochi giovani scelgono questo mestiere. Ma è richiesto e ricco di soddisfazioni"

Un tema ripreso proprio da Francesca. "Questo è un punto vendita espositivo collegato alla 'bottega' di Valmadrera, con il quale offriamo un servizio più vicino a casa ai lecchesi - aggiunge la contitolare - oggi trovare un ragazzo che voglia fare il nostro lavoro è difficilissimo. Per imparare a fare bene il marmista servono alcuni anni, poi contano impegno e passione, ma i risultati arrivano e la richiesta non manca. Il tutto senza dimenticare la bellezza del poter creare qualcosa di concreto con le tue mani per la tua attività e per gli altri. Poi - conludono i fratelli Valsecchi - c'è sempre da imparare, il valore aggiunto del lavoro artigiano sta anche in questo, nel mantenere le tradizioni guardando al futuro".