Non solo arrampicata, alla scoperta dell'aviosuperficie sull'Adda

Dopo 3 anni di stop forzato, torna l’atteso evento che permette ai visitatori di immergersi nel mondo Kong, dedicandosi all'arrampicata e anche al volo, dato che sarà possibile andare alla scoperta dell'aviosuperficie che si trova tra l'azienda e il fiume Adda.

Kong open day è più in generale la giornata dedicata agli appassionati di montagna (e non solo) di tutte le età, giunta alla sua 14° edizione e in programma il prossimo sabato 23 Settembre dalle ore 14 presso la sede Kong spa in via XXV Aprile 4 a Monte Marenzo.

"L’esperienza quest’anno sarà ancora più intensa con molte nuove attività pensate per ogni fascia di età - spiegano gli organizzatori - saranno previste infatti diverse aree tematiche dove i partecipanti potranno sperimentare esperienze sportive di vario tipo".

I più piccoli potranno arrampicare su una parete gonfiabile oppure sentirsi vigili del fuoco per un giorno con le attività gestite dagli amici di FireFit. Per i ragazzi e gli adulti ci saranno delle gare di bouldering e la possibilità di provare le slackline gestite dall’associazione Slackline Brescia, mentre gli eroi a quattro zampe della Sics (Scuola italiana di cani da salvataggio) intratterranno il pubblico con delle dimostrazioni di soccorso.

"Ovviamente sarà possibile visitare lo stabilimento, assistere a test statici e dinamici di collaudo delle nostre attrezzature e alle manovre aeree del Volo Club Lecco Kong". Street food, gadget per tutti, musica con DJ Set e tante altre sorprese. Ospite d’eccezione di quest’anno: direttamente dai mondiali di Seoul, la giovane climber lecchese Valentina Arnoldi. L'ingresso è gratuito.