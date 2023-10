Lineelecco festeggia i 50 anni: "Da mezzo secolo al servizio di città e territorio"

"Cinquant'anni di operatività e di servizio per la città di Lecco e il territorio nel settore della mobilità e del trasporto di persone. Oggi festeggiamo con la città questo importante compleanno e lo facciamo ricordando che il patrimonio dell'azienda sono la sua lecchesità e l'impegno di tanti uomini e donne che svolgono con professionalità il proprio lavoro in Lineelecco".

Nelle parole dell'attuale presidente Mauro Frigerio e di Salvatore Cappello, fin dagli esordi colonna dell'azienda, emerge la mission dell'azienda che si occupa del trasporto su pullman e non solo fin dal 1973 tra Lecco e provincia. Nata come Apt nel 1973 su input dell'allora sindaco Guido Puccio che volle strutturare un servizio di trasporto pubblico efficiente per i cittadini, l'azienda si è evoluta diventando una multiutility che si occupa anche di parcheggi, noleggio pullman, officina mezzi e più in generale della mobilità a 360 gradi sul territorio.

Di questo impegno e della capacità di guardare al futuro all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità, si è parlato in occasione dell'incontro di apertura di questo weekend nel quale Lineelecco ha voluto festeggiare i suoi primi 50 anni insieme a cittadini, autorità, lavoratori, ex dipendenti e stakeholders. Presenti, insieme a Frigerio e Cappello, la componente del Cda Francesca Meles, e il sindaco Mauro Gattinoni al tavolo dei relatori, con loro in sala il prefetto Sergio Pomponio e i tre consigliere regionali lecchesi Giacomo Zamperini, Mauro Piazza e Gian Mario Fragomeli. Nella piazza esterna erano parcheggiati alcuni pullman di Lineelecco, tra cui quello a servizio della Calcio Lecco che lo scorso giugno ha conquistato (proprio dopo 50 anni) la Serie B e un altro veicolo con la scritta dedicata ai Promessi Sposi.

Nel loro intervento Mauro Frigerio e di Salvatore Cappello hanno ripercorso questo mezzo secolo mostrando con orgoglio il quadro donato proprio da Guido Puccio che ricorda, raffigurando i pullman dell'epoca, l'atto fondativo dell'azienda. Un passaggio nel quale non è mancato un velo di commozione.

"Linee Lecco spa, protagonista da più decenni del trasporto locale di persone, persegue l'obiettivo, anche con altri servizi, di essere un partner affidabile e propositivo per rispondere alle esigenze della società civile e delle istituzioni lecchesi - hanno quindi ricordato i dirigenti della società - Puntiamo da sempre su servizi di qualità, efficienza e sicurezza e continueremo a farlo. Lineelecco si è aperta a tutti i processi di innovazione tecnologica volti a migliorare la propria attività e confermiamo la nostra disponibilità per sviluppare una mobilità davvero sostenibile anche con l'elettrico". Oggi, domenica, la festa dei 50 anni di Lineelecco continua presso la sede aziendale di piazza Bione.