Imbarcazione alla deriva a Colico: ricerche per una persona scomparsa

Dopo i numerosi interventi nel Lario e nell'Adda dei giorni scorsi, e l'annegamento di un ragazzo di soli 18 anni nello specchio di lago antistante la Malpensata nella giornata di mercoledì, un altro allarme per incidenti sull'acqua è scattato nel primo pomeriggio di venerdì 21 luglio.

A Colico, sull'altolago, i vigili del fuoco del comando provinciale stanno intervenendo con tre squadre nautiche a bordo di altrettanti mezzi nautici (due da Lecco e una giunta da Como) e da terra con carro Ucl (mezzo che serve per coordinare le ricerche) dopo il ritrovamento di una barca alla deriva.

Al momento le ricerche sono concentrate su una presunta persona scomparsa. Le operazioni sono in corso e non si hanno ulteriori dettagli. Come accaduto mercoledì nelle ricerche di Bubacarr Darboe, i pompieri hanno l'ausilio dell'elicottero Drago per scandagliare lo spicchio di lago anche dall'alto.

(in aggiornamento)