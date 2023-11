In difficoltà con il kitesurf nel lago, portato in salvo ad Abbadia

Giornata estremamente impegnativa quella di oggi, venerdì 17 novembre, per i soccorritori di Areu, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, tra Lecco e dintorni. Oltre a un giovanissimo recuperato in condizioni gravissime dalle acque sul lungolago di Lecco e a una donna salvata da un tentativo di suicidio a Civate in zona Statale 36, i pompieri sono dovuti intervenire alle ore 13 anche ad Abbadia Lariana per prestare aiuto a una persona trovatasi in difficoltà mentre era in acqua con il kitesurf.

L'allarme è scattato in via Lungolago. I vigili del fuoco del comando di Lecco, con il supporto del distaccamento di Bellano, hanno operato anche se impegnati in altri due interventi di rilievo (praticamente in contemporanea) raggiungendo le rive di Abbadia. Lo sportivo è stato tratto in salvo in collaborazione con il personale di Areu, per poi essere consegnato alle cure del 118 .