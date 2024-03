Abbandona i divani in strada, i vigili lo "beccano" e glieli scaricano davanti a casa

Di sicuro non si sarebbe aspettato di ritrovarsi tutto quell'ingombro sull'uscio di casa come lezione "esemplare". Come riportato dai colleghi di Today.it, un cittadino di 43 anni di Romano di Lombardia, nella vicina provincia di Bergamo, aveva deciso di abbandonare per strada due grandi divani, invece di smaltirli secondo le regole dei rifiuti ingombranti, che possono variare da comune a comune. Solitamente basta chiamare e prenotare il ritiro. Troppa fatica, evidentemente, per il furbetto autore dell'ingombrante abbandono.

Un furgone "scortato" dagli agenti gli ha così riportato i divani a casa e lo ha pure multato per 10mila euro. La polizia locale ha anche diffuso il video della singolare operazione. Impossibile non diventasse virale, visto il simpatico sottofondo musicale, "The lion sleeps tonight" e la scritta in sovrimpressione dissacrante: "Hai smarrito qualcosa? La polizia locale la ritrova e te la porta sotto casa".

"Sarei passato a ritirarli": non gli credono

Il cittadino era stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza mentre lasciava i divani in una zona periferica, dopo aver preso in prestito un furgone. Con sprezzo del ridicolo, davanti agli agenti si è giustificato dicendo che li aveva lasciati a bordo strada "solo temporaneamente". Sarebbe senz'altro passato a ritirarli, prima o poi. Non gli hanno creduto. Sui social commenti a raffica: non se ne trova nemmeno uno critico nei confronti del gesto "da cinema" della polizia locale: "Magari lo facessero anche a Roma, Milano e Napoli", scrivono in tanti.

Purtroppo i casi di abbandono selvaggio di rifiuti si ripetono anche in provincia di Lecco dove ben 53 tonnellate di spazzatura sono stati raccolti lungo le strade nel giro di tre anni. Altri 20.000 euro sono stati stanziati di recente per il progetto "Road trash" mirato proprio a ripulire i bordi delle strade da scarti di tutti i tipi tra cui amianto, ingombranti e carburanti esausti. E chissà che qualche sindaco lecchese non prenda esempio proprio da quanto successo a Romano di Lombardia per rimediare ai danni dei "rifiuti selvaggi".