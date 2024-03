Finisce in ospedale dopo essere stato aggredito dalle proprie oche da guardia. Il clamoroso fatto sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 23 marzo, a Olgiate Molgora dove un 78enne è stato soccorso e trasportato in codice verde con l'ambulanza al Mandic di Merate dopo una brutta caduta che gli ha provocato una ferita alla testa. Caduta che sarebbe stata provocata proprio dai pennuti. A ricostruire i fatti, avvenuti in via Canova, l'associazione animalista Aidaa che chiede ora di non abbattere le oche.

L'intervento degli animalisti

"Abbiamo saputo della vicenda delle oche da guardia che hanno attaccato e mandato in ospedale il loro umano di riferimento, un settantottenne di Olgiate Molgora - scrivono gli animalisti dell'Associazione italiana Difesa animali ed ambiente - Secondo una ricostruzione l'uomo aveva in mano un secchio pieno di cibo e vistosi avvicinare dalle oche è indietreggiato e cadendo ha riportato una grossa ferita alla testa che gli è stata ricucita in ospedale con parecchi punti di sutura. Ora noi temiamo per la vita delle oche e chiediamo che non vengano uccise. Qualora il loro amico volesse disfarsene, siamo pronti a trovare loro una sistemazione. Non sappiamo ancora cosa ha in serbo l'uomo per le sue oche - concludono gli animalisti - ma se per caso avesse in mente di disfarsene, cosa che speriamo non sia, noi saremmo pronti a trovare loro una nuova eventuale collocazione".