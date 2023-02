Ancora violenza sul viale: 54enne interrompe un'aggressione e finisce in ospedale

Ancora violenza sul viale Turati. Una scena che, tra l'altro, si è già vista nei mesi scorsi. Poco dopo le 22 di giovedì 23 febbraio un uomo di 54 anni è stato raggiunto dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte in seguito al pestaggio compiuto ai suoi danni da un uomo, interrotto mentre stava colpendo con forza una ragazza di fronte alla chiesa dei Frati Cappuccini del rione di Santo Stefano. Qualcosa di gravissimo e, appunto, già capitato proprio lì a maggio 2022.

Questa volta il vile pestaggio sarebbe stato interrotto da un residente della zona, che avrebbe provato a difendere la donna finendo però a sua volta sotto le grinfie dell'aggressore: lasciato a terra, il malcapitato è stato raggiunto sul posto dai sanitari e trasferito in ospedale per il ricovero avvenuto in codice verde. Sulla questione indaga la Polizia di Stato lecchese, giunta sul posto per raccogliere gli elementi necessari.

La situazione che si vive in viale Turati è descritta come "fuori da ogni controllo": indubbiamente durante gli ultimi anni è sensibilmente peggiorata, tanto che il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza aveva optato per un presidio costante della zona durato alcune settimane. Un'azione preventiva che, evidentemente, non è bastata per essere anche risolutiva: appena le gazzelle hanno battuto meno la zona, le sacche sono tornate a esplodere creando disagi nel quartiere.