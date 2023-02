Aggredito in viale Turati, la vittima: “Colpito decine di volta alla testa”

Giovedì sera in viale Turati è andata in scena l'ennesima aggressione di questi ultimi anni. A farne le spese è stato Mario, 54enne barese che da una ventina d'anni risiede nel rione di Santo Stefano. Poco prima delle 22 era per strada con il suo cane Stella quando ha assistito alla prima aggressione compiuta ai danni di una ragazza: l'uomo ha assistito a quello che è stato una sorta d'inseguimento tra lui e la giovane nella zona di via Paolo Pio Perazzo, venendo prima di tutto aggredito verbalmente, ma una volta proseguito verso Via De Gasperi ha assistito ha assistito a una degenerazione dell'alterco, con la ragazza minacciata anche fisicamente.

“Costa stai facendo?” è stata la domanda che ha innescato la feroce reazione dell'aggressore: “Dopo il primo colpo ho smesso di capirci qualcosa. Sono stato raggiunto da decine di calci e pugni al capo mentre ero sdraiato sul marciapiede, solo per miracolo non ho perso conoscenza - racconta a LeccoToday -. Sono anche miope, quando mi sono rialzato ho provato parecchia preoccupazione anche per la mia cagnolona, che hanno rintracciato quattro ragazzini adolescenti rimasti basiti di fronte alla scena e hanno chiamato i soccorsi: anche loro sono rimasti di sasso di fronte alla violenza di quei lunghissimi minuti”.

Sul posto si sono portati i Volontari del Soccorso di Calolziocorte insieme agli agenti della Polizia di Stato: “Quando ho ritrovato gli occhiali sono stato nuovamente aggredito”, e dopo essersi ripreso al termine della seconda ondata “ho visto tre agenti che faticavano a trattenere il ragazzo, poi portato in Questura”. Mario, “una maschera di sangue”, ne avrà per almeno una decina di giorni come riportato sulla prognosi formulata dai medici dell'ospedale Manzoni di Lecco, anche se sarà particolarmente importante valutare l'evoluzione della situazione durante le prime 72 ore, “ma fortunatamente la tac ha escluso danni peggiori rispetto”.

Durante questi vent'anni di permanenza sul viale “la situazione è notevolmente peggiorata. Nel 2003 si lasciava la porta di casa aperta, ma purtroppo è cambiato moltissmo. I pattugliamenti servono, ma non se fatti in modo occasionale: sarebbe meglio avere un presidio fisso per garantire la sicurezza”. Andrà per vie legali? “Nei prossimi giorni credo che verrò contattato dalle forze dell'ordine, presumo che il ragazzo sia stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Loro hanno in mano la mia testimonianza e quella dei ragazzini presenti”.

La telefonata del sindaco

Dopo aver appreso dell'aggressione, il sindaco Mauro Gattinoni ha contattato il 54enne “per esprimere solidarietà e sapere cos'era successo. Mi ha assicurato che l'aggressore sarà perseguito d'ufficio. L'ho ringraziato per l'interesse, abbiamo parlato un po' del problema della sicurezza nella zona del viale Turati. Gli ho detto che nelle ultime settimane avevo percepito un miglioramento: meno gente scalmanata in giro fino a tarda notte e via dicenso, ma che comunque sarebbe auspicabile un po' più di continuità nell'azione di sorveglianza, anche se so che dipende da lui solamente in parte”, conclude Mario.

Non è la prima volta

Una scena che, tra l'altro, si è già vista nei mesi scorsi. Qualcosa di gravissimo e, appunto, già capitato proprio lì a maggio 2022. La situazione che si vive in viale Turati è descritta come "fuori da ogni controllo": indubbiamente durante gli ultimi anni è sensibilmente peggiorata, tanto che il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza aveva optato per un presidio costante della zona durato alcune settimane. Un'azione preventiva che, evidentemente, non è bastata per essere anche risolutiva: appena le gazzelle hanno battuto meno la zona, le sacche sono tornate a esplodere creando disagi nel quartiere.