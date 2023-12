Un albero per Giulia Cecchettin e un monito contro la violenza di genere

Un albero in memoria di Giulia Cecchettin, un monito contro la violenza di genere. L'iniziativa è diventata realtà oggi a Monte Marenzo, comune della Valle San Martino, nelle stesse ore in cui sono stati celebrati i funerali della giovane brutalmente uccisa dall'ex fidanzato.

"La Polisportiva Monte Marenzo (area sociale), Telethon provinciale e la Uildm di Lecco - spiega Angelo Fontana - dedicano una pianta di acero rosso collocata nell’aiuola vicino al monumento di Telethon, all’incrocio tra via Colleoni e via Marenzi, a Giulia Cecchettin, la giovane brutalmente uccisa a coltellate il 21 novembre scorso a Vigonovo, in provincia di Venezia".

"Questo è l’albero di Giulia e di tutte le donne vittime di violenza, un monito per educare alla valorizzazione delle differenze di genere, soprattutto un’esortazione a mantenere alto il rispetto e la tutela dei valori e dei diritti umani. Questa scelta è il nostro piccolo contributo a tenere vigile l’attenzione contro gli episodi sempre più frequenti di atteggiamenti violenti contro le donne che stanno diventando un’emergenza sociale".