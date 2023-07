Serrate ricerche nell'Adda dopo l'allarme per una persona dispersa

Sono in corso dal pomeriggio di ieri, sabato 1° luglio, le ricerche di una persona scomparsa nelle acque dell'Adda a Brivio. L'allarme era scattato alle 16 dopo la segnalazione di alcuni passanti che avrebbero visto un uomo - sembra di giovane età - tuffarsi nel fiume senza più riemergere.

Sul posto si sono portati i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco del comando di Lecco. Le operazioni di ricerca sono proseguite anche con le imbarcazioni fino alla mattinata di oggi e nel momento in cui scriviamo (ore 11.30) sono ancora in corso in modo serrato per cercare di individuare la persona finita nell'Adda.

In azione anche il personale nautico con i sommozzatori, il reparto volo con l'elicottero e il personale da terra. I vigili del fuoco si stanno muovendo lungo tutta l'area dell'Adda, dal lungofiume di Brivio - zona molto frequentata da residenti e turisti - fino alla vicina Airuno (vedi foto sotto).