Anche sull'Alto Lago la truffa dei falsi cellulari di marca a basso prezzo

Truffatori di cellulari di marca in azione nella zona dell’Alto lago e della Bassa Valtellina. Due uomini sono infatti stati denunciati dai carabinieri per truffa, ricettazione e commercio nel territorio italiano di oggetti con marchi contraffatti o alterati.

Fatture falsificate ad arte

I fatti, ricostruiti dalle forze dell'ordine, risalgono all'ultimo mese. I malfattori, con artifizi e raggiri, hanno convinto alcuni cittadini ad acquistare a prezzi estremamente vantaggiosi diversi telefoni cellulari, cuffie ed orologi a marchio Apple che sono poi risultati essere contraffatti. I truffatori, per attestare la bontà dei prodotti posti in vendita, hanno anche mostrato ai potenziali acquirenti le fatture d’acquisto presso l’apple store, anch’esse però falsificate ad arte.

Le indagini

La denuncia fatta da un residente della zona ai Carabinieri della Stazione di Morbegno nel mese di novembre ha dato il via alle indagini. I militari sono così risaliti all’autovettura presa a noleggio e utilizzata dai truffatori, in seguito bloccati e risultati entrambi già censurati per analoghi episodi criminosi commessi in altre province.

Il materiale rinvenuto, del tutto simile all'originale

Sull'auto fermata sono stati rinvenuti 2 iPhone 15, 1 Apple Watch e 6 cuffie Airpods del tutto simili agli originali, regolarmente confezionati e funzionanti ma risultati essere palesemente falsi. La merce contraffatta è stata posta sotto sequestro e i due sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Sondrio per i reati di truffa, ricettazione e introduzione e commercio nel territorio italiano di oggetti con marchi contraffatti o alterati.