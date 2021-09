Omicidio Laura Ziliani: in carcere il calolziese Mirto. È il fidanzato di una figlia

C'è una vera e propria svolta nel ceso che vede coinvolta l'ex vigilessa 55enne Laura Ziliani, il cui cadavere è stato trovato tra la vegetazione del fiume Oglio di Temù, in Alta Valcamonica, lo scorso 8 agosto. I carabinieri di Brescia hanno arrestato le due sorelle Silvia e Paola Zani, 26 e 19 anni, entrambe figlie della donna scomparsa, e il fidanzato della sorella maggiore, Mirto Milani. Il giovane, 27 anni, risiede a Calolziocorte ma cresciuto a Olginate. I tre erano indagati con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Le indagini avviate dai militari della Compagnia di Breno parallelamente alle ricerche hanno evidenziato numerose anomalie nel racconto fornito dai tre arrestati, inducendo i carabinieri e la Procura a ritenere poco credibile la versione dell'infortunio o del malore in montagna.

Per queste ragioni, a fine giugno, le due figlie e il fidanzato della più grande, sulla base delle preliminari risultanze investigative, erano stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario, aggravato dalla relazione di parentela con la vittima, e di occultamento di cadavere.

“Sono stati loro”

Tempo fa sono arrivate accuse dirette dall'Alta Valcamonica. Si era detto, infatti, convinto "al 99%" che Laura Ziliani sia stata uccisa il sindaco di Temù (Brescia), Giuseppe Pasina, all'indomani della conferma definitiva del fatto che il corpo ritrovato l'8 agosto sulle rive del fiume Oglio appartenesse alla donna, ex vigilessa scomparsa tre mesi prima dopo essere uscita per fare una passeggiata in montagna. "Qui in Paese tutti sospettano delle figlie", aveva riferito il primo cittadino, sicuro che il corpo sia sempre rimasto dove è stato ritrovato e che non crede all'ipotesi di uno spostamento.

"Dicono che il corpo avrebbe dovuto essere più decomposto se fosse stata lì da tre mesi", aveva spiegato Pasina, che invece, avendo parzialmente visto il cadavere e parlato con chi lo ha trasportato, lo aveva descritto in un avanzato stato di decomposizione, tale che "non so se potevano accorgersi se avesse ferite o no". L'assenza di segni di violenza aveva indotto gli investigatori sulla pista dell'avvelenamento e da quel momento - aveva riferito il sindaco - in Paese "tutti sono ansiosi di conoscere il risultato dell'esame tossicologico, per capire com'è stata uccisa e se è vero che è stata avvelenata".