Tenta di rubare 13 bottiglie di olio d'oliva all'asilo: arrestato

Cerca di rubare all'asilo, nei guai un 42enne. Nella tarda serata di ieri, 29 ottobre 2020, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Merate, impegnati in servizio di controllo del territorio, hanno arrestato Rachid Amali, marocchino 42enne, in Italia senza fissa dimora, per tentato furto aggravato.

I militari, allertati dall'allarme scattato presso la Scuola dell'Infanzia "Sommi Picenardi" di Olgiate Molgora, hanno sorpreso all'interno dei locali il 42enne, in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso, subito dopo aver forzato il distributore automatico delle bevande e avere asportato 13 bottiglie di olio d'oliva custodite nel locale mensa.

Nella mattinata di venerdì l'arrestato è stato condotto in Tribunale a Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il giudice, nel convalidare l'arresto, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.