Auto sfonda il guard rail e precipita da uno dei tornanti della vecchia Lecco-Ballabio

Terribile incidente oggi pomeriggio lungo la vecchia Lecco-Ballabio: un'auto è uscita di strada precipitando per diversi metri nella boscaglia sottostante dopo aver sfondato il guard rail. Alla guida un uomo di 65 anni, soccorso in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Dopo l'allarme sono subito giunti sul posto i soccorsi del 118 con l'ambulanza, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco. Questi ultimi si sono messi all'opera con due squadre (tra cui la Saf spelo alpino fluviale). Lo schianto è avvenuto in località Pomedo. Il veicolo stava scendendo verso Lecco quando è uscito di strada abbattendo le protezioni e precipitando da uno dei tornanti fino a schiantarsi a terra sottosopra. Impressionanti le immagini del veicolo grigio ribaltato.

I Vigili del Fuoco si sono attivati per estrarre il malcapitato e mettere in sicurezza la zona. Il 65enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale con un trauma cranico. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 di oggi, venerdì 16 ottobre.

