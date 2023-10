Fuga di gas da un condotto dell'alta pressione, vigili del fuoco in azione

Fuga di gas da una conduttura di metano a Barzanò. L'allarme è scattato alle 10.30 di oggi, mercoledì 4 ottobre, in via Matteotti. Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecco ha subito inviato sul posto un'autopompa serbatoio, un'autovettura con il funzionario di servizio e un'altra Aps dal distaccamento di Merate: i pompieri si sono così attivati per la messa in sicurezza del condotto dell'alta pressione di gas metano. Alle 13 le squadre erano ancora al lavoro sul posto.