Il box va in fiamme, il fumo invade la casa: intervento dei pompieri

Intervento serale dei pompieri. I vigili del fuoco sono scattati intorno alle 21.45 di giovedì 31 agosto per l'incendio nato all'interno del box di un'abitazione di Montevecchia: il fumo, sprigionatosi in grande quantità , ha invaso il resto dell'abitazione. I pompieri sono entrati in azione con tre squadre dal comando provinciale di Lecco e dal distaccamento volontario di Merate per procedere con lo spegnimento del rogo.

Complessivamente sono stati mobilitate due autompompe serbatoio e un'autobotte.