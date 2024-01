Smantellati altri bivacchi degli spacciatori nei boschi dell'Alto Lago

Individuati e smantellati dalle forze dell'ordine altri bivacchi degli spacciatori in provincia di Lecco. Prosegue infatti l’attività di contrasto allo smercio di droga non solo nei boschi della Brianza in zona Statale 36, ma anche nei boschi dell'Alto Lago e in particolare tra Colico, Dervio e Dorio, dove in questi ultimi giorni i carabinieri della Compagnia di Lecco hanno messo sotto setaccio le strade e le zone più "a rischio".

I controlli effettuati dai militari hanno interessato in particolare le aree boschive comprese nei comuni di Dervio, la località Garavina di Dorio e quella del laghetto Fuentes a Colico. Qui sono sono stati individuati e smantellati tre bivacchi utilizzati come base logistica dagli spacciatori.

I due fermati sono stati trovati in possesso di due dosi confezionate di eroina

Sei le persone identificate: quattro assuntori e due soggetti che hanno tentato di fuggire, ma sono stati prontamente bloccati dai carabinieri. I due giovani fermati, rispettivamente un 31enne, irregolare, e un 25enne, sono stati trovati in possesso di due dosi confezionate di eroina e, al termine degli accertamenti, sono state denunciate per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.