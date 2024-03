Ritrovato cadavere nei boschi sopra Mandello

Macabro ritrovamento a Mandello nella giornata di giovedì. Nei pressi del sentiero "Scambiavalle" che collega le frazioni di Maggiana e Rongio alcuni boscaioli intenti a tagliare legna hanno infatti rinvenuto i resti di un cadavere umano.

Dopo la segnalazione alle autorità competenti, sul posto, in zona impervia, si sono portati i carabinieri della stazione di Mandello che hanno allertato il magistrato di turno.

Non c'è ancora l'ufficialità sull'identità della persona, ma secondo alcune voci si tratterebbe di Sergio Coghi, mandellese che nell'ottobre del 2019 si allontanò da casa e non fece più ritorno. A far propendere per questa pista il ritrovamento, a fianco ai resti del cadavere, di suoi effetti personali. Saranno ulteriori accertamenti a stabilire chi sia la vittima.

Coghi, residente alla Rogola, era scomparso all'improvviso e a nulla erano servite, ai tempi, le ricerche delle forze dell'ordine con l'utilizzo di squadre speleo-alpino-fluviali e dei cani molecolari.