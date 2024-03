Cade in una zona impervia sul Monte Barro: soccorso con l'elicottero

Paura per un escursionista caduto in una zona impervia del Monte Barro. L'infortunio è avvenuto alle ore 16.30 di oggi, domenica 17 marzo, sulla montagna di Galbiate. Non appena scattato l'allarme sono subito intervenuti i tecnici del Soccorso alpino (Cnsas - Triangolo lariano) e il 118 con l'elicottero di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - decollato da Bergamo.

Dopo le prime cure portate sul posto, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco. Avrebbe riportato alcuni traumi e ferite serie, le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. L'intervento di soccorso è partito e proseguito sempre in codice giallo.