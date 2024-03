Si schianta nel parco del Curone: 55enne seriamente ferita

Soccorsi al lavoro nel pomeriggio di giovedì 21 marzo. Intorno alle 13.30 una donna di 55 anni è caduta mentre stava percorrendo in bicicletta le strade sterrate che tagliano il parco di Montevecchia e della Valle del Curone: il tratto coinvolto è quello di via Montevecchia che si trova a poca distanza da via Deserto, nel territorio comunale di La Valletta Brianza, località Bernaga. La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, l'elicottero fatto decollare dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e i sanitari della Croce Bianca di Merate: la ciclista è stata stabilizzata e preparata per il trasporto in ospedale.

Le condizioni della donna hanno permesso il trasferimento presso il nosocomio via terra: arrivata in pronto soccorso, è stata ricoverata e l'è stato assegnato un codice giallo. Un incidente simile si è verificato alla fine di febbraio sempre all'interno del Parco.