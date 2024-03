Distacco di massi vicino alla Statale 36 a lago, vigili del fuoco in azione

Nuovo preoccupante smottamento con caduta massi lungo le pareti rocciose della zona lago, a poca distanza dalle strade. I vigili del fuoco sono infatti dovuti intervenire poco prima delle ore 18 di oggi, sabato 23 marzo, nel territorio comunale di Lierna, a seguito di un distacco di massi dalla parete rocciosa nelle vicinanze della Strada Statale 36.

In azione la squadra Saf - Speleo alpino fluviale - per una valutazione e una verifica della situazione che alle ore 19 (nel momento in cui stiamo scrivendo) è ancora in corso. In supporto è stato inviato anche l'elicottero Drago per una ricognizione visiva. (Seguiranno aggiornamenti)