Scout precipita per trenta metri in un canale: recuperato con l'elicottero

Scout lecchese scivola per una trentina di metri in un canale, salvato dal Soccorso alpino.

Disavventura per un ragazzo di 21 anni di Olgiate Molgora nella serata di martedì a Taleggio, in provincia di Bergamo. Il giovane, facente parte di un gruppo scout, era impegnato in una escursione nella zona della Valle Asinina, partito dal Passo Baciamorti per raggiungere la Baita Cancervo.Ponte del Becco, dove poi lo avrebbero raggiunto gli altri ragazzi, che si trovavano nella frazione di Peghera.

In fase di discesa, però, il ragazzo ha perso il sentiero ed è scivolato per una trentina di metri in un canale. È riuscito, però, ad allertare i soccorsi con il telefono. La centrale operativa del Cnsas ha inviato sul posto i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino e l'elisoccorso di Areu decollato dal Papa giovanni XXIII di Bergamo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le squadre hanno dovuto tagliare alcuni alberi per poter evacuare il ferito, che è stato messo in sicurezza, recuperato e infine trasportato in ospedale. Nell'incidente, il giovane ha rimediato la frattura di una gamba.

Gallery