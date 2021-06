Tragedia in Grignetta: escursionista cade durante la scalata del Caminetto Pagani e perde la vita

Un'altra tragedia ha colpito il Lecchese nella giornata di sabato 26 giugno. Intorno alle 13 un elicottero si è levato in volo dalla base di Villa Guardia (Como) per raggiungere il Caminetto Pagani sulla Grignetta: in quella zona è precipitata e ha perso la vita R.P., escursionista classe 1965 residente a Cassina de' Pecchi (Milano); il mezzo aereo fatto levare in volo dal Comasco ha recuperato la salma dell'uomo e l'ha trasferita in ospedale. Al lavoro anche i tecnici della Stazione del Triangolo Lariano del Soccorso Alpino e il Nulceo Saf dei Vigili del Fuoco.

La donna, come riferito da fonti del Soccorso Alpino, si trovava con il marito lungo il sentiero della Direttissima. Erano partiti durante la mattinata dai Resinelli poi, a un certo punto, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduta per una sessantina di metri in un canale. Per caso tre soccorritori del Cnsas erano in zona e sono intervenuti; intanto la centrale ha inviato sul posto l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Como. L’escursionista è stata raggiunta, il medico ha constatato il decesso; dopo il recupero, la donna è stata trasportata con l’elicottero non in camera mortuaria, ma al centro del Cnsas del Bione.

L'intervento a Premana

I pompieri sono entrati in azione con il Drago 80 sui monti sopra Premana, a quota 1300 metri circa. Qui un escursionista ha perso il sentiero ritrovandosi così in una zona impervia. L'equipaggio decollato da Malpensa ha prima individuato la persona che era illesa e, dopo, è stata recuperata con il verricello con l'aiuto degli elisoccorritori. Successivamente è stata portata in una zona sicura. L'intervento si è svolto in collaborazione con il personale dei pompieri del Comando Provinciale di Lecco.