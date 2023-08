Cane colto da malore in quota: soccorso con l'elicottero

Anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco si è alzato in volo per soccorrere un cane colpito da malore all'Alpe di Era. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, domenica 20 agosto, sulle alture di Mandello del Lario. Il comando dei vigili del fuoco di Lecco ha inviato sul posto la squadra Saf - speleo alpino fluviale - per prestare aiuto a un cane di grossa stazza che aveva accusato un malore, probabilmente dovuto al morso di un animale o alla puntura di qualche insetto.

Il cane, data la mole e la gravità delle sue condizioni di salute, è stato elitrasportato dal "Drago 81" fino alla piazzola di atterraggio di Mandello in zona lago, per poi esser trasferito dai proprietari con urgenza in una clinica veterinaria. Al momento delle operazioni di soccorso e del trasporto le condizioni del quadrupede erano gravi. Il cane, di colore bianco, si trova ora al centro veterinario Valcurone di Missaglia per ricevere tutte le cure del caso.