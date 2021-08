Cade in montagna, escursionista soccorso con l'elicottero

Nuovo intervento (in codice giallo) questa mattina a Casargo dopo l'impegnativa giornata di ieri sulle alture lecchesi per soccorso alpino, 118 e Vigili del Fuoco

Dopo l'impegnativa giornata di ieri con diverse operazioni di soccorso sulle montagne lecchesi, nuovo intervento dell'elicottero questa mattina presto per aiutare un escursionista caduto durante un'uscita sulle alture intorno a Casargo. Si tratta di un uomo di 57 anni.

L'allarme è scattato alle 7.30, soccorso un uomo di 57 anni

L'allarme al 118 è scattato alle ore 7.30 di oggi, sabato 14 agosto, nel comune valsassinese. Sul posto si sono portati il personale del Soccorso Alpino (Cnsas) di Premana e l'elisoccorso di Areu, allertati anche i Vigili del Fuoco. Il paziente è stato raggiunto in una zona impervia, soccorso e poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Gravedona per curare le ferite riportate a seguito della caduta, in particolare un trauma a una gamba.