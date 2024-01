A fuoco nella notte un appartamento di Cassago Brianza

Incendio nella notte ai danni di un appartamento di Cassago Brianza. Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte di oggi, venerdì 26 gennaio, e hanno iniziato a divorare parte dell'immobile abitativo.

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme: in azione gli operatori del comando di Lecco con un'autopompa serbatoio in supporto al distaccamento di Merate con un'altra autopompa serbatoio e un'autobotte. L'intervento è terminato alle 2. Non si segnalano fortunatamente persone ferite. Diversi invece i danni, ancora da quantificare.