Incendi in due abitazioni, in azione 6 squadre dei Vigili del Fuoco

Paura e pronto intervento dei Vigili del Fuoco a Colico a seguito di due differenti incendi in abitazioni. I due roghi sono divampati nella mattinata di oggi, venerdì 1 aprile. Stando alle prime informazioni raccolte non ci sarebbero persone ferite. Diversi invece i danni provocati dalle fiamme e dal fumo. Un incendio è avvenuto in via San Carlo, e l'altro in via Padania, nel secondo caso si tratta di un immobile non abitato.

I Vigili del Fuoco del comando di Lecco sono intervenuti sul posto con ben 6 squadre provenienti dal comando di Lecco e dai distaccamenti di Bellano, Valmadrera e Morbegno. A mezzogiorno i due interventi per spegnere gli incendi e mettere in sicurezza le abitazioni erano ancora in corso. Nelle scorse settimane sono stati diversi gli incendi avvenuti in case e immobili del territorio lecchese.