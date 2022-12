Incendio al tetto di un'abitazione, pronto intervento dei vigili del fuoco

Incendio al tetto di un'abitazione e pronto intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Colico. L'allarme è scattato alle ore 8 di questa mattina, domenica 11 dicembre, in via San Carlo. Sul posto, per sedare il rogo, sono intervenute diverse squadre dei pompieri: una con autopompa da Bellano, altre due con autopompa e autobotte da Morbegno e un quarta da Lecco con autoscala.

Danneggiati dalle fiamme e dal fumo circa 30 metri quadrati di copertura (nelle foto). Per fortuna non si segnalano feriti. L'intervento dei Vigili del fuoco è terminato intorno alle 10.30 con lo spegnimento dell'incendio e le prime operazioni di messa in sicurezza della struttura.