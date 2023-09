In difficoltà in un canale ripido e impervio mentre cercano funghi, soccorse due donne

Intervento nei boschi sulle alture di Colico per i tecnici del Soccorso alpino. La chiamata, in codice giallo, è arrivata nel pomeriggio di ieri, martedì 27 settembre, per prestare aiuto a due donne che si erano ritrovate in un canale molto ripido e impervio mentre stavano cercando funghi. Un tecnico del Cnsas - stazione Valsassina Valvarrone - ha raggiunto le due donne con la moto. Ha constatato che erano illese, ma anche che si trovavano in una zona pericolosa e non erano più in grado di risalire in autonomia verso il sentiero.

Poco dopo sono arrivate altre squadre del Soccorso alpino, per un totale di 8 tecnici, che hanno imbracato le due donne e le hanno trasportate in sicurezza per circa 60 metri verso il sentiero, che si trovava più in alto. Infine, sono state accompagnate alle loro auto.