Controlli straordinari dei carabinieri: un denunciato e sanzioni per 5mila euro

Controlli straordinari da parte dei carabinieri della Compagnia Merate in 6 comuni della Brianza lecchese. Nella serata di ieri, mercoledì 17 gennaio, gli uomini dell’Arma hanno effettuato un controllo rinforzato a Brivio, La Valletta Brianza, Santa Maria Hoè, Olgiate Molgora, Airuno e Calco, finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio e al rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Denunciato un 35enne che ha mostrato una patente falsa

Le pattuglie dei carabinieri hanno identificato in particolare 85 persone e sottoposto a verifiche 60 veicoli. In totale sono state elevate contravvenzioni al codice della strada per ben 5.000 euro ed è stato inoltre deferito un 35enne extra-cee residente nel Milanese per guida senza patente - e falsità materiale commessa da privato - per aver mostrato un documento di circolazione contraffatto durante i controlli.