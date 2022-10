L'automobilista che ha cercato di fermare le due donne morte contromano

Sene Aida e Lueve Maimouna si sarebbero potute salvare. Se avessero ascoltato le urla degli automobilisti e gli incessanti clacson delle auto in transito lungo la corsia nord della Statale 36, le due donne tragicamente morte in galleria a Dervio perchè contromano avrebbero potuto scongiurare l'errore e salvarsi la vita.

A raccontarlo con non poco rammarico è un imprenditore di Mantello, tra i primi ad accorgersi del fatale sbaglio di madre e figlia. La testimonianza è stata riportata dai colleghi di SondrioToday. "Mi trovavo in galleria quando l'auto che mi aveva da poco superato ha improvvisamente frenato, attivando le quattro frecce di posizione. Pensando ad un incidente ho immediatamente fatto la stessa cosa, fermando completamente la mia auto a pochi metri dal mezzo che mi precedeva. È stato in quell'istante che ho visto la macchina delle due donne fare retromarcia in una piazzola e attraversare la carreggiata per ripartire contromano".

"Fermatevi, fermatevi"

"Vedendole partire ho abbassato il finestrino e ho gridato: 'Fermatevi, fermatevi'. Ci siamo anche guardati in faccia ma purtroppo hanno proseguito, nonostante tutte le auto dietro di me suonassero il clacson in continuazione. A quel punto, essendo vicino alla fine del tunnel, mi sono messo in marcia per avvisare quanto prima la Polizia stradale", racconta il valtellinese.

Una chiamata purtroppo inutile. Le due donne di origine senegalese hanno incontrato la morte scontrandosi frontalmente con un'Audi condotta da un 47enne brianzolo. Resta l'amarezza per chi ha cercato di aiutarle senza riuscirci. "Continuo a pensare a cosa sarebbe successo se mi avessero dato retta. Forse si sarebbero accorte dell'errore...".

Oggi un momento di commemorazione in oratorio a Garlate

Intanto oggi, venerdì 21 ottobre, alle ore 15.30 nell'oratorio di via Volta a Garlate si terrà un momento di commemorazione e preghiera per la perdita di Aida e Maimouna con la famiglia e la comunità civile garlatese.