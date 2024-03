Arrestati tre giovani per spaccio di droga. Avevano pure un machete

Nuovo intervento antidroga delle forze dell'ordine nei boschi dello spaccio lungo la Statale 36. I carabinieri della Stazione di Oggiono - nell’ambito di uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della Brianza lecchese - hanno fermato e controllato ad Annone un’auto sulla quale viaggiavano tre uomini di nazionalità extra Unione europea.

In auto nascondevano bustine di coca, eroina e hashish per un totale di 35 grammi

Durante il controllo i militari, insospettiti dall’atteggiamento dei tre, hanno quindi perquisito a fondo il veicolo rinvenendo all’interno varie bustine di cocaina, eroina ed hashish per un peso complessivo di 35 grammi. Sempre sull'auto è stato inoltre trovato un machete con una lama di ben 40 centimetri, oltre a un bilancino di precisione e del materiale utilizzato per confezionare le singole dosi di droga. I tre soggetti - rispettivamente di 25, 26 e 27 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale - sono stati quindi arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portati nel carcere di Pescarenico.